クラブが公式発表横浜F・マリノスは10月28日、スポーティングダイレクター（SD）を務める西野努氏が2025シーズンをもって契約満了となり、来季の契約を更新しないことを発表した。クラブはリリースの中で「西野 努スポーティングダイレクターが2025シーズンをもって契約満了となり、来季の契約を更新しないこととなりました」と発表。西野氏は2019年から2024年まで浦和レッズでテクニカルダイレクターを務め、2025年から横浜FM