◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは、ワールドシリーズ第３戦となる本拠地ブルージェイズ戦で、２点リードの４回にカークに３ランを浴び、逆転を許した。無死一塁からビシェットの二ゴロを二塁エドマンが痛恨のエラーで後逸。無死一、三塁とピンチ拡大すると、１死から先発グラスノーがカークに中堅左に飛び込む逆転