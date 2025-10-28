ソウルの観光名所の一つである「ソウルの森」近くのカフェが「中国人の入店を禁止する」と掲げて物議を醸したことを受け、管轄の区長が「該当の店舗をできる限り説得してみる」と明らかにした。ソウル城東区（ソンドング）の鄭愿伍（チョン・ウォノ）区庁長は27日、自身のソーシャルメディア（SNS）で、あるネットユーザーから「人種差別的な店が城東区にあるが、どうにかする方法はないのか」との問い合わせを受け、このように答