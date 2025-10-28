銀座コージーコーナーに、クリスマス限定デザインを使用したプチケーキアソート 「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」が登場。ほかにも焼菓子が入った「ミッキーマウス」デザインのポーチなどのクリスマスギフトも展開されます☆ 銀座コージーコーナー「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入」 価格：3,200円（税込）詰め合わせ内容：下段・左から・エルサ＆アナ：苺ホイップクリームとラム