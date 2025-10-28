１８日、青海省海南チベット族自治州共和県竜羊新村にある竜羊峡海湖漁業捕撈合作社（協同組合）で水揚げしたシラスをふるいにかける従業員。（共和＝新華社記者／斉芷玥）【新華社西寧10月28日】中国の黄河上流に位置する青海省海南チベット族自治州の竜羊峡ダム地区は豊富な冷水魚（年間を通じて水温の低い海域や河川に生息する魚）資源と優れた生態環境に恵まれ、特色あるシラス漁業を発展させてきた。毎年8月末