岡山市役所 28日午前8時半過ぎから、岡山市役所で職員のメールの送受信ができなくなっていたことが分かりました。 岡山市によりますと、システムの不具合とみられますが、詳しい原因は分かっていません。午前9時半ごろにシステムを仮復旧しましたが、本格的な復旧のめどは立っていません。