２７日、２０２５金融街フォーラム年次総会の開幕式。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京10月28日】中国北京市で27日、「イノベーション、変革、再構築の下での世界の金融発展」をテーマとする2025金融街フォーラム年次総会が開幕した。２７日、２０２５金融街フォーラム年次総会の開幕式で、ビデオ基調講演を行う「欧州安定メカニズム」のピエール・グラメーニャ事務局長。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）２７日、２０２５