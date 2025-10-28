「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が三回の第２打席でワールドシリーズ第２号となるソロ本塁打を放った。先頭のパヘズが二飛に倒れ、１死無走者で迎えた第２打席。引き続きシャーザーとの対戦になり、初球の外角ツーシームは冷静に見極めた。２球目は高めのカットボールに空振り。３球目の高めフォーシームにバットが空を切り、カウント１−２と