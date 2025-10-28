◆ホテルニューオータニ 東京で毎年人気のいちごスイーツビュッフェが今年も開催。新スーパーあまおうショートケーキ、タルトなどホテルニューオータニ（東京）のティー&カクテル「ガーデンラウンジ」では、毎年大人気の「スーパースイーツビュッフェ2026 〜いちご＆あまおうスイーツ〜」を開催。「スーパーシリーズ」からは、博多あまおうを使ったショートケーキと厳選したメロンを使ったショートケーキの2種が登場。そのほか