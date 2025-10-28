首相官邸に入る石原宏高氏（中央）＝21日石原宏高環境相は28日の閣議後記者会見で、2025年度のクマによる犠牲者数が過去最多の10人に上っていることについて「大変大きな問題。政府を挙げて取り組まねばならない。緊急性を感じている」と述べた。30日に関係省庁による連絡会議を開催すると明らかにした。また、関係省庁が昨年とりまとめた、捕獲技術者の確保支援などを盛り込んだ被害対策パッケージについて「年内にできるだけ