28日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台半ばで取引された。午前10時現在は前日比53銭円高ドル安の1ドル＝152円49〜51銭。ユーロは08銭円高ユーロ安の1ユーロ＝177円72〜75銭。前日に米長期金利が低下したことで、日米金利差縮小を意識した円買いドル売りが先行した。外為ブローカーは「利益確定や持ち高調整のための円買いが出ている」と話した。