１８日、北京市で開かれた中日医学科学技術交流フォーラム。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月28日】中日国交正常化53周年と中日友好医院開院41周年を記念する医学科学技術交流フォーラムがこのほど、北京市で開かれた。今回は消化管腫瘍の精密診療に焦点を当て、手術のライブ中継や共同成果報告などを通じ、中日両国の医学協力が臨床経験の共有から研究協力、技術の実用化の新たな段階へ進む後押しをした。3D内視鏡技術、