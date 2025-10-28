とちぎテレビ 那須塩原市の文化施設を管理する那須塩原市文化振興公社は２７日、複数の職員にパワハラ行為を行ったとして、文化振興課の５４歳の係長の男性に対し減給１０分の１を２カ月の懲戒処分を行ったと発表しました。 今年４月に、職員から頭を小突かれるなどの行為を受けたと 申し立てがあり、調査した結果、そのほかの部下に対しても威圧的な言動があり複数のパワハラ行為が判明したということです。