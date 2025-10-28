◆神戸布引ハーブ園／ロープウェイで「神戸クリスマスマーケット2025」。イルミネーションに、マーケット、ドイツ祭りも！神戸の街並みを一望するリゾート施設・神戸布引ハーブ園／ロープウェイでは、2025年11月8日（土）から12月25日（木）まで、「神戸クリスマスマーケット2025 -古城のクリスマス-」を開催。古城の広場と広大なハーブ園全体が、きらめくクリスマスの装いに。巨大なリースやツリー、イルミネーションなど、華やか