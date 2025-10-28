27日夜、秋田市の河辺中学校の敷地内でクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、27日午後6時5分ごろ、秋田市河辺北野田高屋字雷谷地の河辺中学校の敷地内にクマ2頭がいるのを、40代の男性が目撃しました。クマは体長約1メートルと体長約50センチで、親子とみられます。10メートルほどの場所には民家もあり、警察が注意を呼びかけています。