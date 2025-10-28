ブリティッシュ・エアウェイズは、マイアミ国際空港とドバイ国際空港に新ラウンジをオープンした。世界的な建築・デザイン会社であるGenslerとともに、新たなデザインコンセプトを初めて取り入れた。温かく、直感的で、心身ともに癒される空間となるよう設計している。マイアミでは、マイアミのアールデコ様式を取り入れ、大きな窓からは空港を一望できる。広さは約1,300平方メートルで、ロンドンを除くと最大の広さとなる。5つの