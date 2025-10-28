居酒屋なら大丈夫だが、それなりのフレンチやイタリアン、中華でのオーダーはちょっと不安……。そういう人は少なくないだろう。『東京最高のレストラン』編集長の大木淳夫さんは「簡単なコツさえ覚えてしまえば、すぐにメニュー選びは楽しくなり、お店の人からも、あの人慣れてるなって思われるようになる」という――。※本稿は、大木淳夫『50歳からの美食入門』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com