ナポリは27日、ベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネの負傷について発表した。デ・ブライネは現地時間25日に行われたセリエA第8節インテル戦に先発出場。33分に先制点となるPKを決めたが、その際に右足の太ももを痛めて途中交代を余儀なくされ、後半には松葉杖姿でベンチに座る様子も確認されていた。クラブの発表によると、検査の結果デ・ブライネの右大腿二頭筋に重度の損傷が確認されたとのこと。全治期間については明か