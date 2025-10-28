◆東京ドームシティのイルミネーションイベント「TOKYO SNOW DOME CITY」！写真映え間違いなしのスノードーム＆巨大ツリー東京ドームシティでは、2025年11月17日（月）?2026年3月1日（日）まで、毎年人気のイルミネーションイベント「TOKYO SNOW DOME CITY」を実施する。今年は、LEDライトの球数が大幅にアップ。約100万球もの光が園内をきらめかせる。幻想的な体験がかなうスノードーム、高さ約15mの巨大なメインツリーを鑑賞して