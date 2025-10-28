夫婦が家購入を成功させるためには何が重要なのか。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「相談を受ける夫婦の希望や世帯年収はさまざまだが、どの夫婦も、なぜ賃貸ではなく『購入』したいのかをあらためて考えてほしい」という――。※この連載「高山一恵のお金の細道」では、高山さんの元に寄せられた相談内容を基に、お金との付き合い方をレクチャーしていきます。相談者のプライバシーに考慮して、事実関係の一部を変更