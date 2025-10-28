◆「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」開催！幻想的なクリスマスツリーや、大切な人にメッセージを綴る体験も軽井沢高原教会は、2025年11月30日（日）〜12月25日（木）までの期間、「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」を開催する。毎年恒例のクリスマスイベントで、今年は「願う」がテーマ。星降る森に飾られる「Wishing tree」、大切な人にメッセージを綴る「Message of wishes」など、新たなコンテンツが登場。教会な