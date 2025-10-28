俳優の妻夫木聡（44）が28日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の佐藤浩市（64）との撮影オフショットを披露した。現在放送中のTBSの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で主演を務める妻夫木は「役者としても人としても熱い男、佐藤浩市さん」と書き出すと、佐藤とのオフショットをアップ。「情熱たっぷりで、みんな大好きになっちゃいます」などと記した。同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き