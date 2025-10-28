◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」でスタメン出場。1-0のリードで迎えた3回、大谷選手が2試合ぶりのアーチを放ちました。相手先発は通算221勝右腕、ベテランのマックス・シャーザー投手。6球目、インコース高めの153キロのストレートをとらえ、ライトへの確信の一発。ワールドシリーズ2本目のアーチに本拠