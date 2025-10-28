安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、２８日午後に奈良地裁で開かれる無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の初公判を前に、同日朝から傍聴希望者が列を作った。一般傍聴席３２席に対し、７２７人が訪れ、抽選倍率は２２・７倍だった。山上被告は殺人罪などで起訴された。起訴状では、２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で