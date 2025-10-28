演説するメキシコのシェインバウム大統領＝5日、メキシコ市（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】メキシコのシェインバウム大統領は27日、トランプ米大統領と25日に電話会談し、米国が25％から30％に引き上げるとしていた追加関税の発動を11月1日から「数週間」延期することで合意したと明らかにした。トランプ氏は当初、8月1日に引き上げるとしていたが、直前に90日間延期することでシェインバウム氏と合意していた。シェイ