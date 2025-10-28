スペイン１部レアル・マドリードのブラジル代表ＦＷビニシウス（２５）が真剣に退団を検討していると、スペイン紙「アス」が報じた。ビニシウスは２―１で勝利したバルセロナとの「クラシコ」（２６日＝日本時間２７日）で途中交代を指示したシャビ・アロンソ監督に大激怒。スペインメディア「ＤＡＺＮ」によると、昨年の国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）最優秀選手賞「ザ・ベスト」に輝いたビニシウスはピッチを後にし、ロッカー