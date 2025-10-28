谷原章介さん＝松嶋愛撮影俳優・谷原章介さんが店長としてイチオシの漫画を紹介する「谷原書店・漫画部」。今回は、松本直也さんによる『怪獣８号』（集英社）を取り上げます。仕事や生活に疲れた大人たちに読んでほしい、そんな温かさと渋さに満ちた作品に出会いました。『怪獣８号』の主人公は、32歳の日比野カフカ。彼の活躍や葛藤を通じ、大人としての等身大の悩み、それから自己実現への逡巡が、ブラザーフットの尊さを絡