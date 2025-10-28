妊婦の時、母親教室で助産師から赤ちゃんの洗い方を教わった。「おちんちんの裏までしっかりね」。クスクスと笑いながら楽しく語られる男性器。だけど「女の子の性器の洗い方」については何も説明されない。思いきって尋ねてみると気まずそうに「拭けばいいから」と一言返された。今から１４年前のことだ。日常でも使える名称を持つ男性器に比べ、女性器には名前がない。あるはずだったのに、卑猥（ひわい）とされる言葉になっ