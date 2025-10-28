意を決して女性を食事に誘ったのに、「外食はダイエットの大敵！」と断られてしまった経験のある男性も多いと思います。そこで、『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に「ダイエット中でも誘われると嬉しい食事デート９パターン」を紹介します。【１】高タンパク低カロリーであるカニなどの海鮮料理の店「カニ、イカ、エビなどは高タンパク低カロリーだし、自分では高くて行けないお店も多いから」（２０代女性）と、女性は海鮮