スバルの「スポーツモデル」を示す2台の「STI」を披露へまもなく開催される自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」。様々なモデルが登場予定となっていますが、スバルからは2台の「STIコンセプトモデル」を発表すると明らかにしています。スバルのスポーツモデルの将来は、どのような方向性へと導かれるのでしょうか。その様子を占うにも非常に重要なモデルとなりそうです。スバル「Performance-B STI concept」