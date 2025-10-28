サッカーＪ１横浜ＦＭは２８日、西野努スポーティングダイレクター（ＳＤ）が２０２５シーズンをもって契約満了となり、来季の契約を更新しないことになったことを発表した。Ｊ１残留に向けて残り３試合が控えていることもあり対応はシーズン後となるが、クラブを通して「シーズン中のため、コメントや総括はシーズン終了後にあらためてお伝えさせていただきます。ホームゲーム１試合を含め、残り３試合、まだ何も終わっていま