テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２８日、来日したトランプ米大統領と高市早苗首相が午前９時半過ぎに迎賓館で対面したことを速報した。両首脳による初の対面会談に向け、コメンテーターを務める弁護士の菊間千乃氏は「まずは、向こうが何を言ってくるのかを受けるんでしょうけど、そのまま受けると国民の感情もあるから」とし「ただ、いい関係は構築してほしいと思います」と期待していた。