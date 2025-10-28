【HG 1/144 ガンダム7号機【2次】】 予約開始：10月28日11時 2026年2月 発送予定 価格：2,200円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダム7号機」の2次受注分を2026年2月に発売する。10月28日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は2,200円。 本製品は、ゲーム「機動戦士ガンダム戦記」より、「ファントムスイープ隊」の