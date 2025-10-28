主人公・直美（33歳）は、隣に住むママ友の光代さん（35歳）との6年にわたる関係に悩んでいる。光代さんは親切で礼儀正しいが、去年あたりから過保護で過剰な育児干渉が目立ち始めた。娘の美里と桃子が同じ小学校に入学したことで、光代さんの「いじめの芽」といった過剰な反応が顕著になり、直美は大きな違和感とストレスを感じる。隣人ゆえに関係を断ち切れず、平和主義の直美は出口の見えない葛藤の中に…。『主張強すぎママ友