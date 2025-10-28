全国でクマによる人身被害が相次いでいることを受け、石原環境相は28日、「緊急性を感じている」と述べ、対策強化を指示したことを明らかにしました。石原環境相は28日の閣議後の会見でクマ対策の強化を指示したことを明らかにしました。具体的には三つの時期に分け、・今すぐに緊急銃猟のノウハウや教訓などを自治体へ共有すること・来春までガバメントハンターや捕獲者を当面確保すること・来年度予算も活用し、個体数の管理や新