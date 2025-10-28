東京・人形町で広島鉄板焼き・お好み焼き店「さぶろく」を営む吉田圭さん（４１）は広島カープＯＢだ。帝京高時代は投手兼外野手として活躍し、３年時には夏の甲子園に出場。名将、前田三夫監督のもとチームは勝ち進み、準決勝で智弁和歌山に敗れたもののベスト４入りを果たした。開幕試合となった初戦、吉田さんはファインプレーで相手に傾いていた流れを止めた。甲子園での熱戦、プロへの道が開けていった当時について聞いた。