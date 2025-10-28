米国務省は２８日（日本時間）、ルビオ国務長官が同日午前、北朝鮮による拉致被害者家族と東京都内で面会すると発表した。面会する拉致被害者家族の名前など詳細には触れていない。トランプ米大統領が出席するかどうかは明らかになっていない。日米両政府はトランプ氏の来日に合わせ、トランプ氏と拉致被害者家族との面会を調整していた。トランプ氏は２０１９年５月と１７年１１月に来日した際は、いずれも拉致被害者家族と面