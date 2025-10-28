将棋の藤井聡太七冠（23）が同学年の伊藤匠叡王（23）の挑戦を受ける「王座戦五番勝負」の第5局が始まりました。藤井七冠はこの対局に勝てばタイトル防衛、負ければ七冠から陥落することになります。藤井聡太七冠が伊藤匠叡王の挑戦を受ける「第73期王座戦五番勝負」は2勝2敗で第5局を迎え、きょう午前9時ごろに甲府市の「常磐ホテル」で始まりました。先に3勝した方がタイトルを獲得する「王座戦」で、藤井七冠はこの対局に勝てば