テレビ東京の冨田有紀アナウンサー（27）が28日、X（旧ツイッター）を更新。ハロウィーン用の「キョンシー」コスプレを披露した。冨田アナは同局系「おはスタ」で披露した「キョンシー」コスプレの衣装を披露。黒基調のチャイナドレスで胸元がくりぬかれているデザインだった。「新コーナー『ゆきるんのるんるんチャージ』ではジャック・オー・ランタンについてきょうも元気に行ってらっしゃい」とつづった。冨田アナの投稿に対