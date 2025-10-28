任期満了に伴う三重県伊勢市の市長選挙と紀北町の町長選挙は26日、投開票が行われ、ともに現職の候補が当選を果たしました。12年ぶりの選挙戦となった伊勢市長選挙は、無所属で現職の鈴木健一さん(49)が5回目の当選を決めました。鈴木さんは、式年遷宮にあわせた観光産業の振興や、小中学校の給食費無償化をはじめとした子育て支援などの政策を掲げて、市政の継続を訴え、新人候補との一騎打ちとなった選挙戦を制し、5回目の当選で