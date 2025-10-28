9月の記録的な大雨で浸水した三重県四日市市の地下駐車場について、防災業務計画に基づいた年に一度の訓練が、適切に実施されていなかったことが分かりました。四日市市では9月12日の記録的な大雨により、市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」が浸水し、274台の車が水没しました。国土交通省の三重河川国道事務所は27日、有識者らでつくる施設復旧検討委員会の3回目の会議を開きました。この中で、防災業務計画に基づ