2026年春のセンバツ甲子園につながる秋の高校野球東海大会の決勝が、27日、愛知県で行われ、三重高校が愛知の中京大中京と対戦しました。秋の東海大会で12年ぶりの決勝進出を果たした三重高校。三重は、初回に3失点、3回と4回にも追加点を奪われ、試合の中盤で中京大中京に5対0とリードされます。三重は5回表に下位打線の3連打で1点を返します。三重は7回にも1点を返し、3点差で迎えた9回表、土壇場で3点を返して5対5の同点。試合