三重県御浜町で、秋風に揺れるコスモスが見ごろを迎えています。御浜町・下市木ではおよそ15万本の色鮮やかなコスモスが、田園地帯・一面を彩っています。地域の景観を良くしようと、地元の農家が9年前から、稲刈りを終えた田んぼを活用して栽培を続けてきました。今年は7000平方メートルの田んぼで8月に種をまいて、10月初めに開花。白やピンクの花が、のどかな風景にやさしい色を添えています。訪れた人たちは、畦道を歩きながら