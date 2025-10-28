四季折々の景色が楽しめる三重県菰野町の御在所岳・山上公園に、新たな施設がオープンするのを前に、27日、内覧会が開かれました。31日に、御在所岳・山上公園内に新たにオープンするのは標高1000mを超える御在所岳からの絶景を楽しめる「COCORUテラス」です。フランス語で「お気に入り」を意味する「COCO」と日本語の「心躍る」を組み合わせ名付けられたこの施設。見晴らしの良い景色を楽しめる展望テラスやウッドデッキのほか、