私はアイリ、会社員として働いています。夫のシュンとのあいだには、小1のノノカと4歳のテツタがいます。10月の多忙なスケジュールに、ハロウィンイベントの参加を見送ろうと思っていた私。しかし、シュンは「それでも母親か」と私を責めました。その言葉にカチンときた私は、今年のハロウィンイベントの担当をすべてシュンに任せることにしたのです。今までだって共働きなのに、家事や子育ての負担がすべて私に偏っている……と感