大井川鉄道によりますと、大井川鉄道の井川線は、静岡市の閑蔵駅と井川駅間で10月25日に発生した倒木のため、閑蔵駅～井川駅間で運転を見合わせていましたが、撤去作業が完了したため、10月28日から全線で平常通り運転を再開しました。