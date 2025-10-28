世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”の元信者らが申し立てた集団調停で、新たに39人に教団側が計12億円以上の解決金を支払うことで調停が成立しました。いわゆる“統一教会”の高額献金をめぐっては、これまでに元信者ら約190人が計約59億円の損害賠償を求めて集団調停を申し立てていました。一連の集団調停では、今月2日に3人と教団との間で初めて調停が成立しましたが、全国統一教会被害対策弁護団によりますと、27日、