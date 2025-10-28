玉木雄一郎国民民主党代表が２７日のＸへの投稿で、高市早苗首相に「経済政策を変えてもらいたい」と求めた。玉木氏は「日経平均５万円突破。これは通過点。戦略的な積極財政で日本の成長力はもっと伸びる。『手取り』と『投資』と『研究開発予算』の３つを増やす『新・３本の矢』に取り組めば、日本の潜在成長率はもっと伸びる！」と提言。「高市総理には、大胆にこれまでの経済政策を変えてもらいたい」と求めた。日経平均