【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ワールドシリーズ第3戦は27日、ロサンゼルスで行われ、ドジャースの大谷翔平がブルージェイズ戦の三回に右越えへソロ本塁打を放った。ポストシーズン通算10本塁打で松井秀喜の日本選手最多に並んだ。