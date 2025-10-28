タレントの堀ちえみ（58）が27日、ブログを更新。右腕に5ミリ程のしこりのようなものを発見し、検査を受けたことを明かした。【映像】夫との2ショット2019年2月、ステージ4の舌がんであることを公表し、舌の半分以上を切除する手術を受けていた堀。2024年2月には、舌がんの完治を報告していた。その後も、定期的に診察を受けているそうで、2025年10月27日の更新では、自身の体の“異変”に気づいたことを明かした。「皮膚の